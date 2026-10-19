Oyuncu Aras Bulut İynemli, 2024 yılında Sarıyer'deki dört katlı villasının bahçesinde çıkan yangınla büyük bir şok yaşamıştı. Alevlerin evin dış cephesine ve çatısına da sıçradığı olayın ardından ünlü oyuncu, villasını yenilemek için kapsamlı bir çalışmaya girişti.

YANGIN VİLLANIN DIŞ CEPHESİNE VE ÇATISINA SIÇRAMIŞTI

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, 17 Ağustos 2024'te Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki villasının bahçesinde bulunan ve sauna olarak kullanılan ahşap müştemilatta yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen alevler, ana villanın dış cephesine ve çatısına da sıçramıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

VİLLASINI İKİNCİ KEZ YENİLEDİ: SERVET DÖKTÜ

Yaşadığı olayın ardından evinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan İynemli'nin, villasını ikinci kez tadilata soktuğu belirtildi. Yaklaşık dört ay süren çalışmalarda hem iç mekân hem de dış cephe baştan aşağı elden geçirildi.

İynemli, ikinci kez tadilat yaptırarak villasını adeta baştan aşağı yeniledi. Yaklaşık dört ay boyunca hem iç mekânda hem de dış cephede hummalı bir çalışma yürütülen villanın yenilenmesi için neredeyse bir servet döktüğü konuşuluyor.