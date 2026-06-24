Korkunç kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin’den Rize yönüne giden Selinay Saral’ın kontrolünü yitirdiği 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.

ALEVLER İÇİNDE KALDILAR

Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik’in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Yakın arkadaşlardan geriye sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.