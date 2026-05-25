Filipinler’de etkileyici doğa görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Mayon Yanardağı’nın görüntülendiği sırada gökyüzünde beliren meteor, kameralara yansıdı.

Gece saatlerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, yanardağın siluetinin üzerinde aniden beliren parlak ışığın kısa süre içinde gökyüzünü kat ederek kaybolduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte olay kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlar, görüntülenen cismin büyük ihtimalle atmosfere girerken ışık saçan bir meteor olduğunu değerlendirirken, olayın yanardağ faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmadığına dikkat çekti.

Filipinler’de bulunan Mayon Yanardağı, simetrik konik yapısıyla dünyanın en dikkat çekici volkanları arasında gösteriliyor. Bölge, sık sık hem volkanik hareketlilik hem de doğal gökyüzü olaylarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise aynı karede hem aktif yanardağın hem de meteorun yer almasını “eşsiz bir doğa anı” olarak yorumladı.