Filipinler’in Albay eyaletinde bulunan ve mükemmel konik yapısıyla bilinen Mayon Yanardağı, uzun süren sessizliğini şiddetli bir patlamayla bozdu. Başkent Manila’nın güneyinde yer alan bölgede gökyüzü siyaha bürünürken, yanardağdan püsküren küller çok sayıda köyü ve tarım arazisini harabeye çevirdi.

6 KİLOMETRELİK ÖLÜM HATTI: TAHLİYELER BAŞLADI



Yanardağdaki hareketliliğin artması üzerine Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) alarm seviyesini yükseltti. Yetkililer, krater merkezli 6 kilometrelik alanı "tehlikeli bölge" ilan ederek bu hat içerisindeki tüm yerleşim yerlerinin boşaltılması talimatını verdi. Tahliye edilen vatandaşlar geçici barınma merkezlerine yönlendirilirken, bölgedeki hava trafiği de kül bulutları nedeniyle durma noktasına geldi.

KÜL YAĞMURU HAYATI FELÇ ETTİ



Patlamanın ardından rüzgarın etkisiyle yayılan volkanik küller, çevredeki kasabaları adeta hayalet şehre dönüştürdü. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü bölgede, yetkililer halka maske takmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda hayati uyarılarda bulundu. Kül katmanları altında kalan yerleşim yerlerinde temizlik ve kurtarma çalışmaları için askeri birlikler teyakkuza geçirildi.

HAREKETLİLİK DEVAM EDEBİLİR



Bölgede incelemelerini sürdüren uzmanlar, yanardağdaki sismik aktivitenin hala yüksek seyrettiğini vurguladı. Volkanik patlamaların ve lav akışının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtilirken, halkın olası bir "mega patlama" riskine karşı tetikte olması istendi. Hükümet, bölgedeki krizin boyutuna göre tahliye alanının genişletilebileceği sinyalini verdi.