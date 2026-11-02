Pasifik Okyanusu'na bağlı Filipin Denizi'nde yer alan ve idari olarak Tokyo'ya bağlı bulunan Aogashima adası, aktif bir yanardağın kraterinde kurulu yerleşimiyle dikkat çekiyor. Başkent Tokyo'nun merkezine yaklaşık 358 kilometre uzaklıktaki adada yaklaşık 160 kişi ikamet ediyor.

EVLER DIŞ HALKANIN YAMAÇLARINDA YER ALIYOR

Kuş bakışı devasa bir çanağı andıran ada, dış bir volkanik halka ile bu halkanın içinde yükselen 'Maruyama' adlı ikinci bir koniden oluşuyor. Yerleşim birimleri ve evler çoğunlukla dış halkanın yamaçlarında bulunuyor. Hala aktif statüsünde olan yanardağda 1785 yılında meydana gelen büyük patlamanın ardından ada yaklaşık 50 yıl boyunca terk edilmiş, daha sonra nüfus yeniden yerleşmiştir.

ORTAK HASAT YAPILIYOR

Balıkçılık ve tarımla geçinen ada halkı; okul, postane, market ve dinlenme alanları gibi temel altyapı imkanlarına sahip. Adadaki yer altı faaliyetleri günlük yaşamda doğrudan kullanılıyor; 'hingya' adı verilen doğal jeotermal buhar çıkışları sayesinde ocak kullanılmadan yemek pişirilebiliyor, saunalar işletiliyor ve deniz suyundan tuz üretiliyor. Ayrıca yerel halk, tatlı patatesten üretilen geleneksel içecek 'aochu' için ortak hasat yapıyor.

ULAŞIM KOŞULLARI

Aogashima'ya Tokyo'dan doğrudan ulaşım bulunmuyor. Ulaşım, komşu ada Hachijōjima üzerinden helikopterle 20 dakikada veya feribotla yaklaşık 3 saatte sağlanıyor; ardından Tokyo'ya aktarma yapılıyor.

Şiddetli dalgalar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle deniz seferlerinde sık sık iptaller yaşanırken, limandaki tekneler dalga riskine karşı vinçlerle karaya çekilerek muhafaza ediliyor.