Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'daki hareketlilik, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayının başındaki güçlü patlamanın ardından sakinleşen yanardağda, yer altındaki magma hareketlerine işaret eden yeni değişimler kaydedildi.

ZİRVEDEKİ ŞİŞME YENİ PATLAMANIN HABERCİSİ

Hawaii Yanardağ Gözlemevinin 16 Kasım tarihli raporuna göre, Kilauea'nın zirvesindeki Halemaʻumaʻu kraterinde 5 Kasım'dan bu yana yeniden şişme yaşanıyor. Uzmanlar, bu hareketliliği yer altındaki magma basıncının yeniden artmasıyla ilişkilendiriyor.

Zirveye yerleştirilen hassas ölçüm cihazları, son patlamanın ardından yaklaşık 14 mikroradyanlık eğim değişimi kaydetti. Kraterdeki iki ayrı bacada gece saatlerinde güçlü kızıllık ve zaman zaman lav sıçramaları da gözlendi.

Bilim insanları, elde edilen veriler doğrultusunda yanardağdaki 57'nci lav püskürmesi döneminin 18-21 Kasım arasında başlayabileceğini değerlendiriyor. Kesin patlama zamanı henüz bilinmiyor.

SON PATLAMADA 6 MİLYON METREKÜP LAV PÜSKÜRDÜ

Kilauea'da 5 Kasım'da meydana gelen 56'ncı püskürme yaklaşık altı saat sürdü. Yerel saatle 12.10'da başlayan hareketlilik 18.01'de sona ererken kuzey bacasından yükselen lav fıskiyeleri 200 metreye ulaştı.

USGS verilerine göre bu süre boyunca yaklaşık 6 milyon metreküp lav dışarı çıktı. Patlamayla oluşan gaz ve kül sütunu deniz seviyesinden 5 bin 500 metre yüksekliğe kadar yükseldi. Volkanik parçacıkların büyük bölümü Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nın ziyarete kapalı alanlarına düşerken, 11 numaralı kara yolunda da ince volkanik parçacıklar görüldü.

Kilauea, Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla lav püskürtmeye devam ediyor. Yetkililer, yeni hareketlilik nedeniyle volkanik gaz, kül ve yer çatlakları gibi tehlikelere karşı bölgedeki gözlemlerini sürdürüyor. Yanardağın mevcut uyarı seviyesi ADVISORY (dikkat), havacılık renk kodu ise sarı olarak korunuyor.