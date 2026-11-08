İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta fon skandalında çıkar sağlayan 650 kişilik liste için çarpıcı tespitler yaptı. Olaya karışan ve çıkar elde edenlerin birbirlerini tehdit ettiğini savunan Usta “Ben yanarsan seni de yakarım’ mantığı ile hareket ediyor, bunun için de liste ortaya çıkarılmıyor” dedi.

Usta SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Herkes diğerinin açığını biliyor. Suça bulaşmış olanlar talimat verenin kim olduğunu da biliyor” dedi ve şunları söyledi:

BİZ DE ŞAŞIRALIM: Cumhurbaşkanı ‘Hiç ummadığınız isimler var, şaşırıyorum’ dedi. Listeyi açıklayın bizde görelim biz de şaşıralım. 86 milyona kast edilmiştir. Büyük bir dolandırıcılık var.

SİYASİ AYAK: Çok net ortaya çıktı, bunun bir siyasi ayağı, bürokrasi ayağı var; bir takım insanlar da bu işe talimatla veya menfaatle sokulmuş. AKP’yle ilintili insanlar var. Nerdeyse 2 ay oldu. Hemen görevden alınması gereken bürokratlar hâlâ görevde. Sigorta Genel Müdürü her şey alenileşince görevden alındı. BİST ve Takasbank Müdürü için biz Meclis’te sıkıştırınca işlem yapıldı.

KONUŞMALARI ENGELLENİYOR: Olaya karışanlar üzerine gitseniz konuşacak ama konuşmaları engelleniyor. Herkes diğerinin açığını biliyor. İş insanları, siyasetçi ayağı var.. Mustafa Yazıcı’nın tedbir kararını hemen niye kaldırdı? Mahkeme incelemeden mi karar verdi? SPK’da daire başkanı tutuklu eski Başkan Ömer Gönül serbest... Derse ki, ‘filancadan talimat aldım.. Bu kişiyle ilgili SP Bursa Milletvekili 600 bin dolarlık rüşvet işini açıkladı. Savcı çağırsın anlatırım dedi. Çağıran var mı yok.

HERKES TEHDİT EDİYOR: SPK’da Ali Fuat Taşkesenlioğlu döneminde başladı, bu işler. İfadesi bile alınmadı. Kurul üyeleri ifadeye çağrıldı mı? Takasbank son güne kadar para temin etti, bunu genel müdürden kim istedi?

DELİL DURUMU: Delil karartılıyor mu? 1-15 Eylül tarihleri arasında 401 milyar lira çıkış var. Tasfiye sürecinde niye böyle bir transfer ihtiyacı oldu? Bu çok daha vahim. Tasfiye edilecek fondan belki sağlam fona para aktarıldı. Yükümlülük orada kaldı, malvarlığı aktarıldı...

ERİŞAH ARICAN: Kilit isim Varlık Fonu Başkan Vekili Erişah Arıcan. Varlık Fonu da bu işin içinde, İstanbul Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Takasbank’ın en büyük hissedarı. Oranın da patronu. Niye Erişan Arıcan’a dokunulmuyor, Meclis’e dahi gelmedi, bu gücü nereden alıyor. Meclis’e meydan okuyor.

FATMA BETÜL YETMEZ!:

Fatma Betül tutuklandı ama sadece onu ortaya atıp topluma ‘al size bu yeter’ demek olmaz. İnsanlar ikna

olmadı. 2 milyarı Fatma Betül’de ise kalan 800 küsur milyarın sahipleri nerede?