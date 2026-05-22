Kamuoyunda 'mutlak butlan davası' olarak bilinen dosyada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, dün UYAP'a yüklediği karar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ve sonrasında yapılmış tüm kurultayları geçersiz kıldı.



Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve parti organlarının yetkilerine son verilirken, parti yönetimi yeniden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na devredildi.



YANDAŞ MEDYADAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK



Butlan kararının ardından olağanüstü olarak CHP MYK'sı toplanırken, saatler süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Özgür Özel, söz konusu kararı tanımadıklarını ve direneceklerini ilan etti.



Mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise en büyük destek iktidar medyasından geldi. Yandaş CNN Türk, canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Manisa Milletvekili" unvanını kullandı.