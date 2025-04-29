İBB; Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki bazı iddialara ilişkin “Yalanlar ve Gerçekler” başlıklı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Yalan: ''Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı'' yalanı.

Gerçek: Paylaşılan görüntülerdeki lüks araçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir iş insanı olarak bilinen Murat Kapki’ye ait olduğu iddia edilmektedir. Bu araçların yer aldığı garajın, lüks otomobil meraklıları tarafından ortak kullanılan bir alan olduğu bilinmektedir. Görüntülerdeki diğer araçların ve söz konusu garajın dosyada adı geçen kişilerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Dosyada adı geçen kişilere ait olduğu gerekçesiyle bu tür araçlara el konulmuş olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Durum böyleyken, bazı yayın organlarının bu görüntüleri, Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirerek sunması ise çirkin bir algı operasyonudur. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ne Murat Kapki ile ne de söz konusu araçlarla en ufak bir bağı yoktur. Bu sözde haber, baştan sona bir kurgudur. Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararıyla kesinleşmiş hiçbir suç örgütü liderliği isnadı bulunmamaktadır. Henüz iddianamesi dahi kabul edilmemiş bir soruşturma üzerinden 'suç örgütü' etiketiyle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmaktadır Haberde adı geçen araçların İBB ya da iştirak şirketleriyle ilgisi yoktur. 'Kara para', 'ihale yolsuzluğu', 'klasik otomobil' gibi ifadeler, herhangi bir somut delil olmaksızın kullanılmış ve bu durum açıkça masumiyet karinesinin ihlali anlamına gelmektedir.

Haber dili, hukuki süreci beklemeden infaz peşinde koşan bir anlayışı yansıtmaktadır. Tüm bu iftiralara karşı gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltanlar hukuk önünde hesap verecektir.

''NE İMAMOĞLU’NA NE EŞİNE ÖZEL BİR UYGULAMA YAPILMIŞ"

Yalan: ''Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu için denizin ortasında özel olarak tenis kortu kuruldu. İstanbul’un parasıyla aileye özel şov yapıldı'' yalanı.

Gerçek: Bahsi geçen platform, Ekrem İmamoğlu ve eşinin tenis oynaması için özel olarak yapılmamış, 1984 yılında inşa edilmiş, eski Karaköy İskelesi’nin taşıyıcı dubasıdır. 2008’de lodos sonucu batan iskelenin bu parçası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlıdır ve 2010’dan bu yana Haliç’te kamusal etkinliklerde kullanılmaktadır. Tenis etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs 2021 tarihinde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenmiştir. Milli bayramlara hak ettiği coşkuyu yeniden kazandıran Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte başka birçok etkinliğin yapıldığı platformda o gün bir gösteri maçı yapmıştır. Bu platform, kamusal etkinlikler için kullanılan çok amaçlı bir araçtır. Ne İmamoğlu’na ne eşine özel bir uygulama yapılmış, ne de kamu zararı oluşturulmuştur.

Sosyal medyada 'aile için denize kort kuruldu' şeklinde yıllardır yayılan ve son günlerde yeniden ısıtılan haber ve paylaşımlar, açık bir yalan ve algı operasyonunun parçasıdır.

Bu platform…

Her biri 50 tonluk 16 sac dubadan oluşur. Denize elverişlilik belgesi bulunmadığı için yalnızca Haliç içinde kullanılmaktadır. 2010’dan bu yana birçok farklı etkinlikte hizmet vermiştir:

19.06.2020 – Atatürk Köprüsü'nde tonozlama çalışması

Kasım 2020 – 'Duvarların Ötesinde' adlı 3D sanat projesi

19 Mayıs 2021 – Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

9 Haziran 2023 – UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Adidas etkinliği.

Duba, İBB Meclisi’nin belirlediği tarifeye göre ücret karşılığı kiralanabilir. Herhangi bir özel şahsa, aileye ya da kişi lehine tahsis edilmesi söz konusu değildir.''