Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü kurultay çağrılarına sıcak bakmazken parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim süreci başlattığı öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, ay sonuna kadar il teşkilatlarındaki yeniden yapılanmayı tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 43 il başkanının görevden alındığı, yaklaşık 20 il başkanının daha görevden alınmasının planlandığı iddia edildi.

Yapılacak değişikliklerle il örgütlerindeki yeniden yapılanmanın tamamlanması ve partinin olağan kurultay sürecine yenilenen teşkilat yapısıyla girmesi amaçlanıyor. Görevden alma ve yeni atamaların birkaç hafta içinde tamamlanmasının beklendiği, ardından il başkanlarının Genel Merkez'de düzenlenecek toplantıya davet edileceği öne sürüldü.

GÜNDEMDE OLAĞAN KURULTAY VAR

Genel Merkez'de yapılması planlanan toplantının ana gündem maddesinin olağan kurultay takvimi olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yeni bir örgüt modeli üzerinde çalıştığı da iddia edildi.

Söz konusu modelle, parti teşkilatlarının belediye başkanlarından daha bağımsız hareket etmesi ve il ile ilçe örgütlerinin karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.