TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmralı Cezaevi’nde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yeni bir alan oluşturulduğunu öne sürdü. Atik, tek katlı olduğu belirtilen yapının çalışma ofisi olarak kullanıldığını ve iletişim imkanlarının geliştirildiğini iddia etti.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan’a ilişkin İmralı gündemi yeniden tartışma konusu oldu.

Yayında, PKK'nın elebaşı terörist Öcalan’ın cezaevi içindeki yeni alanda çalışmalarını yürüttüğünü savunan Atik, iletişim imkanlarının da geliştirildiğini öne sürdü.

Atik, “Öcalan’a İmralı Adası’nda cezaevinin içinde, yeni bir alan, düzayak yeni bir bina yapıldı. Orada ofis gibi çalışmalarını yürüttüğünü, zaten iletişim imkanlarının geliştirildiğini zaten anlatmıştık. Şimdi bazı gazetecilerle, siyasetçilerle görüşeceğini anlatıyor” diye konuştu.

“Bina yapıldı mı, yapılacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Atik, binanın cezaevi içinde tamamlandığını belirterek, “İmralı içinde yapıldı. Tek katlı bir bina yapıldı diye biliyorum ben. Zaten kullanıyor. Yeni yeri de bir ofis gibi kullanıyor. Bize gelen bilgiler o yöndeydi” ifadelerini kullandı.

Atik’in açıklamalarına ilişkin resmi makamlardan henüz kamuoyuna yansıyan bir doğrulama ya da açıklama bulunmuyor. İddia, İmralı’da yapılacağı öne sürülen görüşmeler ve Öcalan’ın koşullarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.