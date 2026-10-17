Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın CHP’den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklaması, siyasi kulislerde tartışma yarattı...

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, Aras’ın bağımsız devam etme kararının AKP’ye geçişin ön adımı olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

CHP’li bir genel başkan yardımcısıyla görüştüğünü belirten Burhan, söz konusu ismin de Aras’ın AKP’ye katılacağını söylediğini iddia etti.

Burhan, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

-CHP’li bir genel başkan yardımcısıyla da görüştüm. Kendisi de bana şunu söyledi: ‘Ahmet Aras AK Parti’ye katılır’ dedi.

BAĞIMSIZ KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ahmet Aras, 16 Ekim’de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurmuş ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini bildirmişti.

İstifa kararının gerekçesini, kendisi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların belediye hizmetlerinin önüne geçmesi olarak açıklayan Aras, şu ifadeleri kullanmıştı:

-Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım.

Aras, açıklamasında “Benim tarafım Muğla’dır” diyerek kentin çıkarları doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini belirtmişti.

ÜÇ GÜN ÖNCE PARTİ DEĞİŞTİRMEYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Aras, 13 Ekim’de yaptığı açıklamada ise başka bir siyasi partiye geçme düşüncesinin bulunmadığını söylemişti.

Seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Aras, seçimde rakibi olduğu siyasi partiye geçmeyi doğru bulmadığını ifade etmişti.

AKP'Lİ YALÇIN BİR BAŞKANIN DAHA KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bir büyükşehir belediye başkanının daha partilerine katılacağını açıklamıştı. İsim vermeyen Yalçın, katılımın kısa sürede gerçekleşeceğini söylemişti.