AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili yaptığı bir paylaşımda “Türk” ifadesine yer vermedi. Karagöz’ün KKTC yerine yalnızca “Kuzey Kıbrıs” ifadesini kullanması eleştirildi.

Karagöz’ün paylaşımıyla ilgili herhangi bir düzeltme ya da açıklama ise henüz gelmedi.

Karagöz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla gündeme gelmişti. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Siyasi tutukluluk hiç olmamalı" diyen Arınç, "Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” ifadesini kullanmıştı.

"BEN AKP'NİN AVUKATI DEĞİLİM"

Karagöz, Arınç'a destek verdiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ben AK Parti'nin avukatı değilim. Bülent Arınç diyorsa demek ki doğru bir şey diyor. Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay bırakılsın deniyor demek ki. Son günlerde farkına vardım ki çok fazla topa girdiğimi düşünüyorum. Arkadaş ben gazeteciyim."