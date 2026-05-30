Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Güvenpark'ta düzenlediği bayramlaşma programı yoğun bir katılımla gerçekleşti. CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alanda toplanan kalabalık her geçen dakika giderek büyüdü. Alana akın eden yurttaşlar, program boyunca sık sık "Özgür Gelecek, Özgür Türkiye" sloganları atarak coşkulu anlar yaşadı.
Bayramlaşma programının en dikkat çeken anlarından biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Güvenpark'a gelmesi oldu. Alanda toplanan büyük kalabalığa hitap eden Yavaş, konuşmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. İki isim daha sonra beraberlerindeki kalabalıkla birlikte kol kola girerek Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.
GAZETECİ FUAT UĞUR'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın verdiği bu birliktelik fotoğrafının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir çıkış yaşandı. Gazeteci Fuat Uğur, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan tehditvari ifadeler kullandı.
Uğur, yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ın safını belli ettiğini öne sürerek kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mesaj yayımladı.
Mansur Yavaş safını belli etti.— Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) May 30, 2026
Ona geçmiş olsun.