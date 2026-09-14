Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından kurulan YENİ Parti'nin bir uyartı aldığı iddia edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, parti adının mevcutta bulunan "Yenilik Partisi" ile iltisaklı sayılabileceği ve kafa karışıklığı yaratabileceği gerekçesiyle unvan değişikliği yönünde ikazda bulunduğu iddia edildi.

İki parti arasındaki isim benzerliğine ilişkin ilk tepki Yenilik Partisi kanadından gelmişti. Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Baksi Işık, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, seçmenin "Yeni" ile "Yenilik" kelimelerini ayırt etmekte zorlanacağını savunmuştu.

Işık, 19 Aralık 2024 tarihinde Duygu Çil Sucuka’nın benzer bir isimle yaptığı parti başvurusunun Yargıtay tarafından reddedildiğini hatırlatarak, söz konusu kararın emsal teşkil etmesi gerektiğini belirtmiş ve resmi başvuruda bulunmuştu.

ÖZEL VE KURMAYLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Fatih Atik’in aktardığı iddialara göre Yargıtay, unvanın düzeltilmesi gerektiği yönündeki görüşünü parti yönetimine iletti. Ancak Atik, Özgür Özel ve kurmaylarının bu ismi değiştirmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını iddia etti.

'DEĞİŞİM PARTİSİ'

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yenilik Partisi ile görüşmeler yapıldığı veya "Değişim Partisi" isminin alternatif olarak gündemde tutulduğu iddiaları da yer aldı. Ancak parti yönetiminin şu aşamada isim değişikliğini gündemine almadığı belirtildi.

Yeni Parti'nin mevcut ismiyle devam edip etmeyeceği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından netlik kazanacak. İncelemenin 1-2 ay içerisinde tamamlanması beklenirken, çıkacak karara göre partinin isim konusunda nasıl bir yol izleyeceği de belli olacak.