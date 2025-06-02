MHP'ye yakınlığı ile bilinen ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının Türkiye'de erişime kısıtlanması için başvuruda bulunan avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç hakkında yaptığı paylaşımların ardından tutuklandı.



MHP'Lİ AVUKATIN PAYLAŞIMLARINA JET TUTUKLAMA



Bekiroğlu, Yahya Tunç'un 1454 ByLock kaydı çıktığını öne sürerken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından 'iftira' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Bekiroğlu'nun tutuklanmasına Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen çok sayıda isimden tepki gelirken, en sert paylaşımları ise provokatif paylaşımlarıyla tanınan Fatih Tezcan yaptı.

Tezcan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile avukat Burak Bekiroğlu'nun tutuklanmasının son derece yanlış olduğunu belirtirken, yaşananlar için 'cinnet hali' ifadelerini kullandı.



Tezcan, olaydan sonra Bakan ile görüştüğünü iddia ederek şu ifadeleri kullandı:



'BAKANLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'



Fatih Tezcan, “Adalet Bakanı cinnet geçirmiş, ‘Alın atın içeri’ durumu var. Tutuklanacağını öğlenden söylüyor, öyle mahkeme falan düşünmeyin. Gerçekten tutuklandı. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Kamu görevlisine iftira, böyle bir şeyler. Buraya kadar gelmeli miydi konu? Adalet Bakanlığı’ndan inanılmaz bir kriz yönetimi. İnanılmaz kötü, çok kötü. Ben bakanlığı aradığımda, Bakan bey diyor ki, ‘Fatih hocam biz seni biliyoruz’ Benim neyimi biliyorsunuz diyorum ben.

Burak benim kardeşim. Ben nasıl mücadele ediyorsam o da öyle mücadele ediyor. Kimsenin adamı olmaz, kimsenin tetikçiliğini yapmaz. Para pul, dosyalarla işi olmaz. Öğrenirsem, ispatlı, evraklı, böyle bir şeyi bilsem Burak’ı burada rezil etmezsem benden de büyük bir şerefsiz yok bu dünyada. Anamı babamı tanımam. Durum çok farklı bir şey’’ dedi.



'BİLDİKLERİMİZİ KONUŞSAK HANGİ BAKAN YERİNDE KALIR'



Konuşmasını sürdüren Tezcan, “Burak Bekiroğlu bir şey yapmadı ama siz cephe savaşını çok kahpece veriyorsunuz. Ben görevi başındaki bakanları eleştirmem. Bir kere Hakan Fidan'ı eleştirmiştim bir daha eleştirmem. Reise haber veririm... Bildiklerimizi konuşup yazsak hangi Bakan yerinde kalır” ifadelerini kullandı.

















