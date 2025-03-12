Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’nin ön seçiminde Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet ettiğini iddia etti. İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Özkan, 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun danışmanlığına getirildi.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Akşener, dilekçesinde Özkan’ın mal varlığının hızlı şekilde yükseldiğini belirterek hesaplarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.
MAL VARLIĞINA EL KONULMASI İSTENDİ
Akşener’in vekili Avukat Abdullah Ören aracılığıyla sunduğu dilekçede, İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı ve İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinin ardından 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun siyasi danışanı olarak atanan Özkan’ın mal varlığına el konulması da istendi.
İŞTE DİLEKÇEDE TALEP EDİLENLER
- • Özkan ve ailesine ait banka hesapları ve 2017 yılından bu yana gerçekleşen mali işlemleri tespit edilsin.
- • Özkan ve aile bireylerinin sahibi veya ortağı olduğu şirketler belirlensin ve bu şirketlerin İBB veya iştirakleriyle ticari ilişki içinde olup olmadığı araştırılsın.
- • Banka hesaplarındaki olağan dışı hareketler tespit edilsin, şüpheli para hareketleri için uluslararası finansal istihbarat paylaşımı yapılsın.
- • Özkan ve ailesinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının kaynağı araştırılsın, şirketler veya üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen işlemler incelensin.
- • Özkan’ın ve ailesinin 2017 yılından itibaren mal varlığında yaşanan artış ve azalışların nedenleri ayrıntılı olarak belirlensin.
- • Özkan’ın doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı gelir elde ettiğine ya da bu gelirleri kullanarak mal varlığı edindiğine dair bir şüphe olup olmadığı tespit edilsin.
- • TCK'nın ilgili maddeleri ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin başlatılsın.
İmamoğlu geçtiğimiz hafta kendisine yakın isimlerin mal varlıklarının dondurulduğunu duyurmuştu.