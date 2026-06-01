Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Berhan Şimşek, katıldığı yandaş kanalda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer almaya çalışan Şimşek, CHP seçmenine hakaretler yağdırıp beddua etti. "OYU OCAĞI, BATSIN" Canlı yayında öfkesine hakim olamayan Şimşek, "Bize ağza alınmayacak hakaretler ediyorlar. Bize hakaret edenler oy verecek de CHP iktidar olacaksa, biz iktidar olmayalım. Bu şahsiyetsizlerin oyu, ocağı batsın" ifadelerini kullandı.

