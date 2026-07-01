21 Mayıs'ta mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde topladığı MYK ile partiden ihraçlara başlamış, 16 Haziran tarihli MYK toplantısında ise CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Kendisine danışılmadan Güç'ün görevden alınmasına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Tugay, devam eden süreçte yaptığı açıklamalarda süreç boyunca yoluna 'bağımsız' olarak devam edeceğini, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel tarafından yeni bir parti kurulması halinde ise bu partiye geçiş yapacağını belirtirken, AKP'ye geçeceğine yönelik iddiaları ise net bir dille yalanlamıştı.

YANDAŞ MEDYA BUGÜN BU İDDİAYI KÖPÜRTÜYOR

TGRT Haber canlı yayınında kulis bilgilerini paylaşan iktidara yakın gazeteci Mustafa Yavuz, Tugay'ın AKP'ye transfer olmak için üst düzey parti yöneticileri ile yoğun temas kurduğunu iddia etti.

Yavuz, yaptığı açıklamada iddiasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde şu anda. Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk. Ben bugün bu kulis bilgisini alınca hem Cemil Bey'in etrafındaki isimleri aradım özellikle hem de orada Özgür Özel'e yakın isimleri aradım. Her iki tarafta birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi, 'yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak.' Öyle bir durum Cemil Tugay tarafında yok kesinlikle. Cemil Bey AK Parti'ye geçmek için AK Parti'nin İzmir'deki kurma heyeti ile kurma ekibi ile bir temas halinde."



HENÜZ BİR YALANLAMA GELMEDİ



Tugay, geçtiğimiz hafta Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e verdiği röportajda hiçbir koşulda AKP'ye geçmeyeceğini belirtmişti.



Bugün köpürtülen iddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından ise henüz konuya ilişkin Tugay cephesinden bir açıklama gelmedi.