TBMM Başkanlığı, geçtiğimiz gün aralarında CHP lideri Özgür Özel’in de bulunduğu 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyasını Karma Komisyon’a sevk etmişti. Özel ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dosya bulunurken, dosyalar komisyon sürecine girmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Antalya bağlantılı fezlekede, Özel ile bazı CHP’li yöneticiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında Muhittin Böcek’ten para aldığı iddiaları yer aldı.

Öte yandan, Özkan Yalım'ın ifadeleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilen başka bir soruşturma dosyasında ise Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda oy kullanacak delegelerin iradelerini etkiledikleri ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları iddia edildi.

MEVCUT FEZLEKELERE İŞLEM YOK

AKP kurmaylarının, dokunulmazlık dosyalarına ilişkin yasama dönemi başında 'ilkesel karar' aldığı belirtildi. Buna göre, adam öldürme, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial yaratan suçlar dışındaki dosyaların Meclis gündemine alınmaması yönünde bir yaklaşım benimsendiği ifade edildi.

AKP kaynakları, infial yaratan suçlara ilişkin dosyaların gelmesi durumunda dokunulmazlıkların kaldırılabileceğini, ancak mevcut fezlekelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmasının şu aşamada öngörülmediğini dile getirdi.