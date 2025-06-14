Keleş'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde hakkımda maksatlı ve itibarımı zedelemeye dönük haberler yapılmakta olduğunu duyuyorum.

Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum.

Herkes gayet iyi bilmektedir ki bizler bir siyasi kumpas nedeniyle cezaevindeyiz. Bir suçumuz yok, alnımız açık.

Bu maksatlı ve onurumu zedelemeye dönük haberleri yapanlara karşı hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan bildiriyorum.

Fatih KELEŞ"

Fatih Keleş'in avukatı Baran Doğan da yaptığı açıklamada iddiaları reddetti ve şu ifadeleri kullandı: