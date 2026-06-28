Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis’te grup konuşması yapamaması iktidara yakın gazetecilerin gündeminde.



TGRT’de yayımlanan “Medya Kritik” programında Kılıçdaroğlu’nu destekleyen vekil sayısının ayrı bir grup kurmaya yeterli olmaması yandaş medyada da tartışıldı. Cem Küçük'ün Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ne seçmen, ne milletvekili ne de halk nazarında desteğinin bulunmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Fatih Atik bu duruma itiraz etti.



SEN NASIL GENEL BAŞKANSIN?



Cem Küçük, Meclis'teki CHP sıralarında Kılıçdaroğlu'na yönelik ilginin çok az olduğunu hatırlatarak “40 kişiyle kapalı grubu toplayabilir. Bulamıyor mu 40 vekili? Olay çıkmasın diye açık grup yapamıyor, o zaman kapalı grup yapsın? Grup bile yapamıyorsan sen nasıl genel başkansın?” dedi.