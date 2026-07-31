Uzun yıllar iktidar medyasında çalışan gazeteci ve televizyon yorumcusu Cem Küçük hakkındaki soruşturmanın ayrıntıları netleşmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasının ardından yandaş A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Başsavcılık kaynaklarına dayandırdığı bilgileri canlı yayında aktardı. Mercan’ın paylaştığı iddialarda, Küçük’ün bazı iş insanlarıyla yaptığı görüşmeler, dosyada yer alan tanık beyanları ve MASAK raporları öne çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN “CEM KÜÇÜK” AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlarından yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini duyurdu. Bu talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Küçük’ü gözaltına aldı.

CANLI YAYINDA DOSYANIN YENİ AYRINTILARI PAYLAŞILDI

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, canlı yayında soruşturmanın yalnızca maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yapıldığı iddiasıyla sınırlı olmadığını ifade etti. Mercan’ın aktardığına göre, Küçük’ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi. Bu görüşmelerde iş insanlarına yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.

“BÜYÜK İSİMLERİ KULLANARAK TEHDİT VE ŞANTAJ” İDDİASI

Mercan, Küçük’ün bazı iş insanlarıyla yaptığı görüşmelerde yüksek mevkilerdeki kişiler ile bazı kurumların etkili isimlerini kullandığı yönünde iddialar bulunduğunu aktardı. Küçük’ün bu isimler üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Mercan, dosyada aleyhe tanık beyanları ile Başsavcılığa iletilen şikayetlerin de yer aldığını söyledi.

“MASAK RAPORLARI DOĞRULAYACAK NİTELİKTE”

Canlı yayında soruşturmanın mali boyutuna da değinen Mercan, MASAK raporlarının Başsavcılığın tespitleriyle örtüştüğünü ifade etti. Mercan, “Cem Küçük’ün MASAK raporları da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerini doğrulayacak nitelikte” dedi.