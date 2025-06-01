İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5'inci dalga operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyor.

Operasyon sırasında iktidara yakın medyada, "makamda balya balya dolar bulunduğuna yönelik" haberler servis edilirken CHP lideri Özel söz konusu haberleri ve TRT'ye yönelik sert ifadeler kullanarak şunları kaydetmişti:

"KASADAN 1 TL PARA ÇIKTIYSA SİYASETİ BIRAKIYORUM"

"İnternetten bulunmuş görüntüyü servis edip Gaziosmanpaşa belediyesinde gizli kasaya ulaşıldı diye algı oluşturuyorlar. Kasadan çıkan şey belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu hard disk. Bir TL para yok. Yazıklar olsun. TRT Genel Müdürü’ne, o görüntüleri yayınlayan bütün televizyon genel yayın yönetmenlerine söylüyorum. Kasadan bir TL para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan"

ARŞİV GÖRÜNTÜ KULLANILDI

İktidara yakın medyada "arama anları" diye servis edilen görüntülerin farklı bir operasyona ait arşiv görüntüsü olduğu ortaya çıktı.

"İDDİALARIN SORUMLULARI HAKKINDA GEREKLİ ADIMLAR ATILMIŞTIR"

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden söz konusu haberlere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamış, durum arama tutanağına da açıkça yazılmıştır" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi:

"31 Mayıs 2025 tarihinde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe hakkında gözaltı kararı verilmiş; karar doğrultusunda belediye başkanlık makam odasında kolluk kuvvetleri tarafından arama gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamış, durum arama tutanağına da açıkça yazılmıştır.

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, “makamda balya balya dolar bulunduğuna” dair gerçek dışı yalan haberler kasıtlı olarak servis edilmektedir.

Haberlerde kullanılan kasa ve döviz görüntüleri belediye binamızda çekilmemiş olup, başka operasyonlarda elde edilen arşiv görüntüleri habere ilave etmek suretiyle kullanılmıştır. Belediyemiz, tüm hukuki haklarını kullanarak bu mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında gerekli adımları atmıştır.

Bu yayınlar açıkça:

•Yargı süreci üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflemekte,

•Belediye Başkanımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı amaçlamakta,

•Halkın iradesine karşı bir algı operasyonunun parçası olarak kullanılmaktadır.

Gaziosmanpaşa Belediyemizin hizmetlerinde hiçbir kesinti olmayacağını ve bu süreci vatandaşlarımızla birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanlığı"