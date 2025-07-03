İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonu “Başkan şikayet etti eski başkan gözaltında” başlığıyla manşetine taşıdı. Yeni Şafak, “Müştekiler arasında CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da var” iddiasında bulundu. Ancak bu iddia bizzat Cemil Tugay tarafından yalanlandı.

Yeni Şafak’ın bu haberi Ankara ve İstanbul belediyelerinde AKP dönemindeki yolsuzluk iddialarının yargı tarafından sümen altı edilmesini hatırlattı.

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek hakkında 100’e yakın suç duyurusunda bulundu. Savcılık Gökçek’i ne ifadeye çağırdı ne de bir dava açtı.

İBB Teftiş Kurulu AKP dönemine ilişkin 30 milyar TL’lik kamu zararı saptadı, 36 dosya hazırladı. İçişleri Bakanlığı dosyalara 2020’de el koydu. Aradan geçen beş yılda herhangi bir soruşturma yok.