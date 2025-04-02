İstanbul Üniversitesi, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine karar verdi.

İptal kararının ardından, özellikle 10 kişi için ek araştırma yapılacağı açıklandı. Bu kişilerin yatay geçiş için belirlenen şartları yerine getirmediği, bazılarının ise yatay geçiş dönemi dışında geçiş yaptığı tespit edildi. Bu durumla ilgili ek araştırmaların yapılacağı bildirildi.

BAYRAMDAN SONRA HAREKETE GEÇECEKLER

Prof. Dr. Levent Şahin, yeni dekan olarak, diplomaların üniversite veri tabanından silinmesi için gerekli işlemlere bayram tatilinin hemen ardından başlanacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, İmamoğlu ve diğer 28 kişinin diplomalarının üniversite sisteminden tamamen silinmesi süreci başlatılacak.

Söz konusu diplomaların iptali ve veri tabanından silinmesi işlemleri, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek.

10 KİŞİYE EK İNCELEME

Üniversitenin savcılık ve YÖK'e gönderdiği listede aynı yıl yatay geçiş dönemi dışında geçiş yaptıkları saptanan 10 kişi de tespit edildi. Listede isimlerine yer verilen 10 kişi için ek araştırma yapılacağı belirtildi.