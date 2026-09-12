Yandaş yazar Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Erdoğan’ın, “İnşallah önümüzdeki yaklaşan seçimi başarıyla atlatacağız” sözleri erken seçim tartışmasını beraberinde getirdi. Bazı çevrelerin bu ifadeyi “Erken seçim geliyor” şeklinde yorumladığını belirten Hakan, bu değerlendirmeye katılmadı. ERDOĞAN’IN DAİMİ GÜNDEMİ Bu ifadeyi erken seçim mesajı olarak yorumlayanların Erdoğan’ı yeterince tanımadığını savunan Hakan, köşesinde değerlendirmesine yer verdi: -Bu yorumu yapanlar, 25 yıldır iktidarda olmasına rağmen Erdoğan’ı tanımayanlardır. Erdoğan’ın bir seçimin hemen ardından bir sonraki seçim için çalışmaya başladığını belirten Hakan, “Bir seçimi başarıyla atlattığında… Hemen bir sonraki seçimin startını veren siyasetçidir Erdoğan. ‘Önümüzdeki yaklaşan seçim’, Erdoğan’ın daimi gündemidir” ifadelerini kullandı. Hakan, Erdoğan’ın sözlerinin erken seçim mesajı olarak yorumlanamayacağını belirterek değerlendirmesini şöyle sürdürdü: -Erdoğan dili ve edebiyatına göre… -‘Önümüzdeki yaklaşan seçim’ demek, ‘Erken seçim geliyor’ anlamına gelmez yani.

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