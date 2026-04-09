İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Fuat Uğur, Tarımdan Haber’in gündeme getirdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık 1,5 milyon liralık gelir iddiasını sosyal medya hesabından gündeme taşıdı ve “Bu doğru mu?” sorusunu yöneltti.

Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşımın ardından Uğur, doğrudan bir açıklama yapılmadığını, bunun yerine “hatırlı kişiler” aracılığıyla tweetin kaldırılmasının istendiğini ileri sürdü.

'GERÇEĞİ SAKLAMAK İÇİN BASKI YAPIYOR'

Uğur, duruma tepki göstererek, “Yaptığı en hafif deyimiyle ayıp; gerçeği saklamak için kaçmak ve baskı yapma girişimi. Oysa yol yordam belli; telefonumu bulup aramak ve açıklama yapmak. Doğru mu değil mi? 1,5 milyon lira maaş alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bu kadar basit” ifadelerini kullandı. Uğur, bu açıklamasının ardından her iki paylaşımını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

1,5 MİLYON LİRA MAAŞ

Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri’nde binlerce personelin, toplu sözleşme imzalanamadığı için 4 aydır zamsız çalıştığı belirtilirken, Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Holding’den aldığı huzur hakkı ücretine yüzde 51 zam yapıldığı ifade edildi. Tarımdan Haber’de yer alan bilgilere göre Aydın’ın; Merkez Birliği maaşı, ikramiye ve harcırahların yanı sıra Razi Petrokimya’dan aylık 10 bin Euro ve Tarım Kredi Holding’den aylık 155 bin TL huzur hakkı ile birlikte toplam gelirinin 1,5 milyon TL seviyesine ulaştığı iddia edildi.