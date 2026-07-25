Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirilmesiyle başlayan tartışmalar, YENİ Parti’nin kurulmasıyla sonuçlandı.
CHP’nin son seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekili dün partilerinden istifa ederek YENİ Parti’yi kurdu.
Yeni parti, kuruluşuyla birlikte Meclis’te ana muhalefet konumuna yükselirken, CHP ise 44 milletvekiliyle beşinci sıraya geriledi.
YENİ PARTİ'YE 10 VEKİL KATILACAK İDDİASI
Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılan milletvekili sayısının artacağını iddia etti.
Burhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Özgür Özel, CHP içinde 10 vekil daha bırakmış. 5 tanesi 30 Ağustos’ta, 5 tanesi 1 Ekim’de YENİ Parti’ye geçecekmiş” ifadelerini kullandı.