CHP'nin 38. Kurultayı'na dair 'şaibe' iddiasıyla iddianame hazırlanırken Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bir ses kaydı gündem oldu.

Ses kaydına göre Kılıçdaroğlu yarıştan çekilmek istediğini İmamoğlu'na iletirken; İmamoğlu ise, "Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz" ifadelerini kullanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA SAHİP ÇIKTI

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi ise daha önce daha önce defalarca kez sert sözlerle eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

Ses kaydı için, "CHP kurultayı için Alman istihbaratı devrede" başlığını kullanan Selvi, “Bu konuşma Alman istihbaratı tarafından mı kaydedilmiş yoksa Ekrem İmamoğlu mu kaydetmiş. İnsan genel başkanı ile yaptığı konuşmayı gizlice kaydeder mi? Bu FETÖ’nün kullandığı bir yöntemdi” dedi.

Selvi Kurultay tartışmalarının başlamasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürürken daha önce de, "Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretler kanıma dokundu, dürüst adamdı" ifadelerini kullanmıştı.