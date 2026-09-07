Dün açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetiminin hedeflerini seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımı üzerine oluşturduğunu belirtmişti.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, köşesinde Ankara'da konuşulan erken seçim tartışmalarına dikkat çekerek, kulislerde en çok konuşulan iki tarihi paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile tartışma konusu haline gelen 'seçim sistemi' üzerinde yapılacak değişikliklerin sıradaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçerli olmayacağını düşündüğünü aktaran Selvi, seçim tarihine yönelik tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"2027 KASIM YA DA 2028 MART"

"Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor" ifadelerini kullanarak, MHP lideri Bahçeli'nin işaret ettiği seçim yasasında değişiklikle ilgili, "Seçimlerden 1 yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmuyor. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç ekim ayında ya da 2028 mart ayı esas alınırsa en geç şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum"





