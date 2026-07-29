Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin feshedildiği açıklandı.

‘SİYASİ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KULİS BİLGİLERİNİ AKTARDI

Davutoğlu’nun açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Sinan Burhan, Gelecek Partisi milletvekillerinin geçeceğinin konuşulduğu partilerle ilgili kulis bilgisini aktardı.

‘YENİYOL DAĞILACAK’

İktidara yakınlığıyla bilinen Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile aktif siyasete veda etmesinin ardından gözler partinin milletvekillerine çevrildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Gelecek Partisi milletvekillerinin siyasi geleceği büyük ölçüde netleşti.

Mustafa Bilici, AK Parti’ye katılıyor.

Sema Silkin Ün, Yeniden Refah Partisi’ne geçecek. Ak Parti sıcak baksa Ak Parti’ye geçer.

Selçuk Özdağ, İYİ Parti’ye geçecek bilgisi var. Mansur Yavaş ile görüşüp son kararını verir. Yeni Parti’den sürpriz teklif bekler.

Kani Torun ise öncelikle AK Parti’den gelecek teklifi bekliyor. Bu teklifin gelmemesi halinde DEM Parti’ye geçmesi bekleniyor.

SON OLARAK YENİYOL DAĞILACAK.

‘MİLLET SAHİP ÇIKMIYORSA UZATMAYACAKSIN’

Davutoğlu'nun açıklama sonrası AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tayyar paylaşımında, “Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Yani? Gelecek Partisi kapanıyor. Siyaset halka rağmen yapılmaz halk için yapılır. Siyasi partiler de dernek veya vakıf değildir, millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın. Bence doğru karar vermişler. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.