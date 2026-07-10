ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35’lerin teslim edileceğini açıklamasının ardından, gözler S-400 hava savunma sistemlerine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını yeniden alabilmesi için S-400 sistemlerini elden çıkarması gerektiği bilinirken, bu kapsamda sistemlerin üçüncü bir ülkeye satılabileceği iddiaları uzun süredir tartışılıyordu.

BAE YA DA KATAR SATIN ALDI

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, S-400’lerin satıldığını öne sürdü. Selvi, satışın bugün açıklanabileceğini iddia ederken, sistemlerin Körfez bölgesindeki bir ülkeye gönderileceğini belirtti. Hangi ülkeye satıldığına ilişkin ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ihtimallerinin konuşulduğunu ifade eden Selvi, 'En iyisi resmî açıklamayı beklemek' değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'NIN ONAYI GEREKİYOR

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmış, 2020’de ise ABD tarafından CAATSA yaptırımlarına tabi tutulmuştu. ABD Kongresi’nin 2020’de kabul ettiği düzenleme kapsamında, Türkiye S-400 sistemlerini elinde bulundurduğu sürece F-35 satışının yapılamayacağı hükme bağlanmıştı.

S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satılabilmesi için Rusya’nın onayının gerektiği belirtilirken, Moskova’nın prensip olarak bu satışa engel olmayabileceği öne sürülüyor. Ayrıca sistemlerin Körfez ülkelerinden birine devredilmesine ABD’nin de sıcak baktığı iddialar arasında yer alıyor.

Türkiye, 2017 yılı sonunda Rusya ile biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınmasına yönelik anlaşma imzalamış, toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olan sistemler için peşinat ödemesi yapılmıştı. İlk teslimat ise 12 Temmuz 2019’da gerçekleştirilmişti.

ABD yönetimi, teslimattan kısa süre sonra Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programından çıkardığını duyurmuş, ardından CAATSA yaptırımları Aralık 2020’de kabul edilerek Nisan 2021’de yürürlüğe girmişti.