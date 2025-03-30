Dokuz güne çıkarılan bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen köprü ve otoyollar, 4 gün süresince ücretsiz oldu. Bu uygulama özel sektörün yap-işlet-devret modeli ile yaptığı Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ni ve bazı otoyolları ise kapsamıyor.

Yandaş müteahhitler 9 günlük tatilde araç geçse de geçmese de 1.5 milyar lira garanti ücreti alacak. Geçen yıl 9 günlük bayram tatilinin tamamında KGM’ye bağlı otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Bu yıl ise 9 günlük tatilin 4 günü ücretsiz, 5 günü paralı” dedi.

‘KUR ARTIRACAK’

Özel şirketlerin işlettiği köprü ve otoyollara 9 günlük bayram sürecinde 1 milyar 500 milyon liralık garanti ödemesi yapılacağını belirten Yavuzyılmaz, “Bu yetmiyormuş gibi 1 Nisan tarihinde bu projelerin geçiş ücretlerinde kur güncellemesi de yapılacak. Araç sürücülerinin ödediği tutarlarda bir değişim olmayacak ancak sözleşme gereği 1 Nisan Euro ve dolar kuruna göre güncelleme yapılacak. Hazine’nin şirketlere ödediği garanti ücretleri artacak” diye konuştu.

6 yılda 480 milyar TL

Osmangazi Köprüsü’nde Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücretinin, 1 Nisan itibari ile sözleşme gereği 2 bin TL sınırını aşacağını söyleyen CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Geçen araç sürücüsü 795 TL öderken, Hazine’den şirkete bin 295 TL ödenecek. Önümüzdeki 3 yıl için, 328 milyar TL daha ve sadece 6 yılda 480 milyar TL’nin şirketlere ödeniyor” ifadelerini kullandı.