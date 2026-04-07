Servisçi esnafının arabalarında takip sistemi olmasına rağmen ‘Serviscell’ sisteminin zorunlu tutulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. “Servisçinin ekmeğiyle oynamayın” açıklamasını yapan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Turkcell’i ima ederek ‘Serviscell’ sisteminin ‘yandaş’ şirketlere gelir kapısı olacağını belirtti. Servis araçları için getirilen ve en az 12 bin liralık yeni masrafa neden olacak ‘Serviscell’ sistemi araçlardaki mevcut ‘Araç Takip Sistemi’ cihazlarının da çöpe gitmesine neden olacak.

‘MİLYONLARCA LİRA MALİYET’

Artan maliyetlerin esnafa doğrudan, velilere ise dolaylı olarak ek maliyet oluşturmasından endişe duyuluyor. Akaryakıt takibi için ticari taşıtlara zorunlu olarak takılan ve sürücülere 3-5 bin liraya mal olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nden (UTTS) sonra getirilen ‘Serviscell’ sistemi TBMM’de gündem oldu.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Servisçi isyanda” açıklamasını yaparak kararı eleştirdi. CHP’li Orhan Sümer “Araçlarda zaten takip sistemi var, şimdi Serviscell’i getiriyorlar, mevcut cihazlar çöp olacak, yandaşlara yeni kapı açılacak, servisçinin ekmeği ile oynamayın” açıklamasını yaptı.

Esnafa birçok düzenleme dayatıldığını söyleyen Sümer, “Esnafa önce ‘Kamera tak’ dediler, takıldı. Sonra ‘Araç takip sistemi tak’ dediler, o da takıldı. Şimdi de Serviscell diyorlar, milyonlarca lira da buraya gidecek. Mevcut cihazlar da çöp olacak. İsyan var, servisçinin ekmeği ile oynanamayın” ifadesini kullandı.

‘Serviscell’ sisteminin en az 12 bin liralık masraf oluşturması bekleniyor.

Esnafa dayatılan kaçıncı cihaz oldu?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de ‘Serviscell’ sistemine tepki gösterdi. Çömez, SÖZCÜ’ye “Servisçi esnafın araçlarında takip sistemi zaten var, şimdi yeni cihaz zorunlu tutuluyor”dedi. Çömez, ‘Serviscell’ sistemini, UTTS’ye benzetti. Bu sistem ile ticari araçlara çipli cihaz takılması zorunlu tutulmuş, araç başına 3-5 bin TL arasında değişen maliyet de sürücüye ya da mal sahibine esnafa yüklenmişti. Sektör “Zaten araçlarımızda sistem var” diyerek UTTS’ye tepki gösterdi ancak yeni cihaz için tekrar ödeme yapmak zorunda kaldı.