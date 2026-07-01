AKP içinde köprü ve otoyol zamlarına tepki büyüyor. AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, 1 Temmuz itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldığını hatırlattı.

Tayyar, yılın başında da geçiş ücretlerine yüzde 25,49 zam uygulandığını belirterek, 2026 yılı içinde ikinci kez fiyat artışına gidildiğine dikkat çekti.

Tayyar, konuyla ilgili sosyal medya hesabında şunları yazdı:

-Bugün itibariyle bazı köprü ve otoyol geçişlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ocak başında da yüzde 25.49 oranında zam yapılmıştı.

-Yani yılın ikinci zammıyla karşı karşıyayız. Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı. Kamu sektörü kendi ürettiği mal ve hizmetlere fiyat tarifesini belirlerken bonkör davranıyor, firmalardan fedakarlık istiyor.

-Aynı şekilde enflasyonla mücadelenin ağır yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor. Oysa, kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır.

-Herkesin payına düşen fedakarlıktan en çok kamu pay almalıdır. Kamu zamlarına ‘bahane’ edilen ne varsa onun özel sektör için de geçerli olduğu bilinmelidir. Aksi halde güvensizlik oluşur ve mücadele zarar görür.

Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri sadece bu güzergâhları kullanan sürücülerin bütçesini etkilemiyor. Taşımacılık maliyetlerindeki artış, lojistik zinciri üzerinden birçok ürün ve hizmetin fiyatına yansıyabiliyor.

-İktidar içinden gelen bu eleştiri, enflasyonla mücadelede kamunun fiyat politikası ile özel sektörden talep edilen fedakârlık arasındaki tartışmayı yeniden görünür hale getirdi.