İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özgür Özel ve ekibinin Ankara İl Örgütü'nde gerçekleştireceği buluşmanın valilik kararıyla yasaklandığını öne sürmüştü. Söz konusu miting yasaklama kararının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından istendiği iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan bu iddia, kısa süre içinde Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve danışmanı tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Yasak iddialarının aksine, Ankara'da planlanan buluşma yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

HÜKÜMET KANADINDAN KANAL YÖNETİMİNE TEPKİ

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere ekranlarında yer veren kanalın dün yayınladığı yasak haberi, hükümete yakın kaynaklar tarafından provokatif bir girişim olarak nitelendirildi.