Gelirinin büyük bölümünü vatandaştan alınan vergilerden elde eden ve yalnızca iktidara yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), harcamaları ile de eleştirilerin odağında. Televizyondan radyoya, telefondan müzik çalara kadar vatandaşın aldığı hemen her elektronik üründen alınan TRT paylarına tepkiler sürerken bu paralar iktidara yakın isimlere maaşlarının yanı sıra ‘huzur hakkı’ olarak da fazladan ödeniyor. Üstelik işçiye, emekliye ve memura yüzde 30 zam yaparak ‘sabredin, şükredin” diyen iktidar TRT yönetiminin huzur hakkına yüzde 70 zam yapıyor.

4 YILDA YÜZDE 464 ZAM

TRT’de yönetim kurulu üyeleri 2023’te aylık 23 bin 478 TL “Huzur hakkı” alıyordu. Bu ücret 2024’te yüzde 75 zamlanarak aylık 41 bin liraya yükseldi. Üyelerin ücreti bu yıl da artacak. TRT’de 2020 yılında yönetim kurulu üyelerine aylık 7 bin 259 TL ödenirken, 2021’de bu tutar 8 bin 934 TL’ye yükseldi. 2022’de 13 bin 909 TL oldu, 2023’te 23 bin 487 TL’ye ulaşırken, 2024’te ise 41 bin TL’ye çıktı. Böylece 4 yıllık artış yüzde 464 oldu. TRT Yönetim Kurulu, kamuoyunun yazdığı yazılarla yakından tanıdığı gazetecilerin yanı sıra bakan çocukları gibi birçok tanıdık isimden oluşuyor. Yönetim Kurulu’nda iktidara yakınlığı ile bilinen Hilal Kaplan, Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, “Erdoğan’ın liderlik kodları” kitabının yazarı Oğuz Göksu gibi isimler yer alıyor.

Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler

TRT’nin yönetim kurulunda 2024 yılında: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli Doçent Oğuz Göksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, Daily Sabah Yayın Koordinatörü İlayda Atlas Çetin, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Veysel Kurt gibi isimler yer aldı.