İktidara yakın çevrelerin hedef göstermesinin ardından "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş hakkında da çeşitli iddialar gündeme getirildi.

Bazı yandaş medya organlarında yayımlanan haberlerde, Kemal Göktaş'ın terör örgütü THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) üyesi olduğu, 1980 yılının Mayıs-Temmuz ayları arasında Çorum'da yaşanan olaylar sırasında polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edildiği, polis memuru Mehmet Bektaş'ın ise yaralandığı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin davanın avukatlarından Sadık Eral, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olay dosyasında Kemal Göktaş'ın adının yer almadığını ve davada yalnızca iki sanığın bulunduğunu açıkladı.

"KEMAL GÖKTAŞ DAVADA SANIK DEĞİLDİ"

Dava sürecinin avukatlarından Sadık Eral, Odatv'den Orçun Ak'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

-Trafikteki servisler kaldırılmış olduğu için, sabahları işe değişik vasıtalarla gidiyorduk. O sabah Muzaffer ile Milönü'nden geçerken boş bir arsadan üzerimize dört el ateş edildi. 'Durun, teslim olun, silahlarınız atın!' diye bağırdılar.

-Muzaffer silahını çekip ateş etmeye başladı. Benim Kırıkkale tutukluk yapmıştı. Onlar ateş etmeye devam ediyorlardı. O sırada Muzaffer vuruldu ve düştü. Düşünce ateş edenler uzaklaştılar. Muzaffer 'Hemşerim beni kurtar!' dedi. Eğilip baktığımda ölmüştü.

-Onun tabancasını aldım ve kaçanların arkasından iki el ateş ettim. Bu sefer 100-150 kişi olarak bana doğru geliyorlardı.

-Yapacak bir şey yoktu, kaçarak bir apartmana girdim. Bu arada attıkları bir tuğla alıma gelmişti. Ev sahibi 'girecek benim evimi mi buldun, defol!' dedi.

-Beni kovalayanları da içeri aldı. Üzerime atladılar ve beni sürükleyerek sokağa çıkarttılar. O sırada kendimi kaybetmişim. Eşim Günay beni oradan alarak, hastaneye götürmüş.