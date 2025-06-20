Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün açıkladığı PPK kararı ile politika faizini yüzde 46'da sabit bıraktı.



AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve aylardır yüksek faizler nedeniyle ekonomi yönetimine tepkili olan iş dünyası, faiz kararının ardından Şimşek ve ekibine sert tepki gösterdi.



YENİ ŞAFAK'IN İSYANINA İHLAS DA KATILDI



Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınma sürecinde kritik rol oynayan Yeni Şafak'ın aylardır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sert eleştirilerine, iktidara bağlılığı ile bilinen bir yayın organı daha dahil oldu.



İhlas Yayın Holding çatısı altında bulunan Türkiye Gazetesi, faiz kararının ardından çıktığı sayıda ekonomi yönetimini manşetten hedef aldı.



'PARA FAİZDE PİYASA KRİZDE'



Şimşek'in faiz politikasını eleştiren haberde 'Para Faizde Piyasa Krizde' başlığı kullanılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz belasını kaldıracağız, başka yolu yok” mesajı, sanayici ve ihracatçıların “Bu faizle yatırım imkânsız, küçülüyoruz. Tehlike büyük” açıklamalarına rağmen Merkez Bankası faiz indirmedi. İş dünyası “Faizler inmez, finansman desteklenmezse olumsuz tablolar görülebilir” uyarısı yapıyor…” ifadelerine yer verildi.







