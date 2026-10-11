Rus teknoloji devi Yandex’in veri merkezlerine yönelik düzenlenen İHA saldırıları, şirket altyapısında küresel çapta bir krize yol açtı. Peş peşe gelen saldırıların ardından Yandex Cloud bulut ağında yaşanan ağır çöküş Türkiye’deki kullanıcıları da doğrudan etkiledi.

Canlı harita, GPS ve yol tarifi sunucularının yanıt verememesi nedeniyle Türkiye genelinde Yandex Go üzerinden taksi çağırma işlemleri gerçekleştirilemezken, Yandex Navigasyon servisinde de geniş çaplı erişim kesintileri meydana geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İHA ile yapılan saldırının ardından acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, müşterilere alternatif sistemlerini devreye almaları tavsiye edilirken, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de bölgedeki altyapıya yönelik saldırı nedeniyle yangın çıktığını ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin devre dışı kaldığını duyurdu.

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü, Sasovo'daki tesisin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'Yİ VURDU

Erişim sorunu Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye'de ve bölge ülkelerinde hizmet veren Yandex Go ve Yandex Navigasyon gibi harita, konum ve ulaşım servislerinde performans düşüşlerine ve geçici erişim aksaklıklarına yol açtı.