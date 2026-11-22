İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Faciaya, alt kattaki dairede açık unutulan ısıtıcının yol açtığı belirlendi.

Olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm binayı yoğun siyah duman kapladı.

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar panik yaşarken, en üst kattaki dairede bulunan Ömer Ege Özyurt (12), D.Ö. (6) ve E.Ö. (13) isimli çocuklar ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binadan tahliye edilen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3’ü taburcu edilirken, çocuklardan E.Ö. yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Ömer Ege’nin futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde başladığı ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü forması giydiği öğrenildi. Acı haberin ardından İsmetpaşa Spor Kulübü sosyal medya hesabından genç sporcunun fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.

ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme yaptı. Araştırmalar sonucunda alevlerin, birinci kattaki dairede ikamet eden 50 yaşındaki Günay F.’nin ısıtıcıyı açık unutması sebebiyle çıktığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyette bir suç kaydı bulunduğu öğrenilen Günay F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "yangın" ve "taksirle öldürme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.