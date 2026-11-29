Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki iki katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin evde yaptığı kontrolde Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dönmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Evdeki sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.