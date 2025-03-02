Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Camisi’nde teravih namazı kılındığı sırada meydana geldi. Elektrik panosundan çıkan yangınla alevler camiyi kapladı.
Duman nedeniyle namaz yarıda bırakılırken, cemaatin yangın tüpüyle müdahalesiyle alevler söndürüldü. Tedbir amaçlı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAŞLI KİŞİ NAMAZA DEVAM ETTİ
Cemaatteki yaşlı bir kişinin dumana aldırış etmeden namaz kılmaya devam ettiği görülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.