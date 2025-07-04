İzmir’in Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler büyük tepki çekti.

YANGIN GÖLGESİNDE POZ SKANDALI

Yangın bölgesine yakın bir noktada çekildiği anlaşılan fotoğraflarda, iki genç kadının yükselen dumanlar eşliğinde poz verdiği görüldü. Sosyal medyada “influencer” olarak tanınan kullanıcıların, duman ve alevlerin oluşturduğu manzarayı "gün batımı" estetiğiyle paylaşması tepkiyle karşılandı.

Paylaşımda yer alan, “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi.” notu, yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar ve çevre felaketine duyarlı kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülere gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni, “Senin ‘gün batımı’ diye paylaştığın o fotoğrafta insanlar yanarak evlerini terk ediyor. Gerçekten rezillik.” ifadeleri oldu. Bazı kullanıcılar ise her yıl benzer duyarsızlık örneklerinin ortaya çıktığını vurgulayarak, sosyal medya etkisinin sınırlarının tekrar tartışılması gerektiğini belirtti.