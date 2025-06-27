Antalya Orman Yangını Devam Ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla devam ediyor.

Antalya’nın Aksu ve Serik ilçelerinde sabah saatlerinde çıkan yangınlar ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Aksu’daki Kurşunlu Mahallesi’nde bir hektar alan zarar görürken, Kumköy Mahallesi’ndeki yangın da söndürüldü.

Serik Yumaklar Mahallesi’nde başlayan yangın ise büyümeden kontrol altına alındı.

Sakarya Taraklı’da Orman Yangını

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Aliağa’da Üçüncü Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde son üç günde üçüncü orman yangını çıktı. Saat 10.15’te başlayan yangına, 10 dakika içinde müdahale edildi. Altı yangın söndürme uçağı, beş helikopter, 13 arazöz, altı su ikmal aracı ve üç dozerle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bursa’da Tarım Arazisi Yangını Evleri Tehdit Ediyor

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, 41 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve çam kozalaklarının sıçraması nedeniyle evleri tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri, iki helikopter ve altı arazözle yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle 4-5 ev hasar gördü, beş ev tahliye edildi. Fırtına ve rüzgarın etkisiyle yangının farklı bölgelere sıçraması, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ormanda mahsur kalan çiftçilerin kurtarılması için de çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda Orman Yangını

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Altı arazöz, dört su tankı, bir ilk müdahale aracı, iki helikopter ve iki iş makinesiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Şarköy’de Orman Yangını

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına, üç helikopter, üç uçak, 10 arazöz ve 15 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız sürüyor. Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırırken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangınların yayılma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.