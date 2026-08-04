Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Emirsultan, Ulaş, Hüma Hatun, Halime Hatun, Şirin Hatun ve Uludağ yurtlarında yangın denetim eksikliklerinin giderilmesi ile bakım-onarım çalışmalarını kapsayan yapım işlerini pazarlık usulüyle ihale etti. Altı ayrı kısım halinde gerçekleştirilen ihalelerde milyonlarca liralık sözleşmelerin aynı kişi ve şirketlerde toplandığı dikkat çekti.

İKİ İHALE AYNI KİŞİYE VERİLDİ

Yaklaşık maliyeti 11 milyon 879 bin 526 TL olarak belirlenen 5. Kısım Halime Hatun Yurdu Yangın Denetim Eksiklikleri ve Bakım-Onarım İşleri Yapım İşi ihalesi, 11 milyon 879 bin 516 lira 55 kuruş bedelle Ayhan Polat adına sonuçlandırıldı. Sözleşme 28 Temmuz'da imzalandı.

Yaklaşık maliyeti 12 milyon 571 bin 718 TL olan 4. Kısım Uludağ Yurdu Yangın Denetim Eksiklikleri ve Bakım-Onarım İşleri Yapım İşi ihalesi de yine Ayhan Polat'a verildi. Bu ihalenin sözleşme bedeli 11 milyon 652 bin 87 lira 64 kuruş olurken, sözleşme 28 Temmuz'da imzalandı.

AKAYCAN İNŞAAT İKİ AYRI İHALEYİ ALDI

Yaklaşık maliyeti 16 milyon 767 bin 338 TL olan 3. Kısım Hüma Hatun Yurdu Yangın Denetim Eksiklikleri ve Bakım-Onarım İşleri Yapım İşi ihalesi, Akay Can İnşaat Proje Restorasyon Limited Şirketine 15 milyon 927 bin 80 lira 3 kuruş bedelle verildi. Sözleşme 29 Temmuz'da imzalandı.

Aynı şirket, yaklaşık maliyeti 17 milyon 142 bin 395 TL olarak belirlenen 2. Kısım Ulaş Yurdu Yangın Denetim Eksiklikleri ve Bakım-Onarım İşleri Yapım İşi ihalesini de 15 milyon 772 bin 378 lira 95 kuruş bedelle aldı. Bu ihalenin sözleşmesi de 29 Temmuz tarihinde imzalandı.

Yaklaşık maliyeti 9 milyon 889 bin 260 TL olan 6. Kısım Şirin Hatun Yurdu Yangın Denetim Eksiklikleri ve Bakım-Onarım İşleri Yapım İşi ihalesi, Cenovalılar İnşaat şirketine 9 milyon 943 bin TL bedelle verildi. Sözleşme 30 Temmuz'da imzalandı.

En yüksek maliyetli ihale ise yaklaşık maliyeti 27 milyon 381 bin 900 TL olarak belirlenen Emirsultan Yurdu Yangın Denetim Eksiklikleri ve Bakım İşleri Yapım İşi oldu. İhale, Yapımermer Mekanik Limited Şirketine 26 milyon 377 bin 756 TL bedelle verildi. Bu sözleşme de 30 Temmuz tarihinde imzalandı.

İHALELER PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aynı kapsamda yürütülen yangın denetim eksikliklerinin giderilmesi ve bakım-onarım işleri için gerçekleştirilen ihalelerin altı ayrı kısım halinde ve pazarlık usulüyle yapılması dikkat çekti. Milyonlarca liralık işlerin ayrı ayrı ihale edilmesiyle sözleşmelerin büyük bölümünün aynı kişi ve şirketlere verilmesi öne çıktı.