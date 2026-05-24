Şişli’de bir binanın son katında çıkan yangın, gizli bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Alevleri söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, evde kenevir yetiştirmek için kurulan özel bir düzenekle karşılaştı. Polisin evde ve şüphelinin araçlarında yaptığı aramalarda yarım milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.

DUMANLARI GÖREN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 17.50 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın en üst katındaki daireden yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak itfaiye erleri dairede yaptıkları ilk incelemede, yangının çıkış noktasında uyuşturucu üretimi için kurulmuş özel mekanizmalar olduğunu fark edince durumu emniyete bildirdi.

YANGININ SEBEBİ UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

Yapılan araştırmalarda, yangının uyuşturucu yetiştirmek amacıyla eve kurulan illegal elektrik sistemindeki aşırı yüklenmeden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. İhbar üzerine adrese hızla intikal eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), dairede bulunan 33 yaşındaki Volkan K.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira nakit para, bir cep telefonu ve iki adet araç anahtarı ele geçirildi.

YARIM MİLYON LİRALIK DARBE

Şişli Polisi, mahkeme kararıyla yangının çıktığı dairede ve şüpheli Volkan K.'ye ait araçlarda detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; kenevir üretiminde kullanılan hassas terazi, pompa sistemleri, şırıngalar, özel gübreler, sıvı bitki besinleri ve çok sayıda teknik malzeme bulundu. Bunların yanı sıra, siyah çöp poşetlerine gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 900 gram kenevir ile saksılarda yetiştirilen 30 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edilmek üzere el konuldu.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette yapılan incelemelerde, gözaltına alınan Volkan K.'nin daha önceden de 5 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.