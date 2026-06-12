Birçok ülkede uygulanan renk kodlama sisteminde musluğun üst kısmı veya kapakları farklı renklerle işaretleniyor. Bu renkler, dakikada sağlayabildiği su debisine göre değişiyor. Düşük debili musluklar kırmızıyla işaretlenirken, daha yüksek kapasiteye sahip olanlar turuncu, yeşil veya açık mavi renklerle gösterilebiliyor.

RENKLERİN HER BİRİNİN FARKLI ANLAMI VAR

Ulusal Yangından Korunma Birliği'nin (NFPA) kullandığı sisteme göre kırmızı renk genellikle dakikada yaklaşık 1.900 litreden daha az su sağlayan muslukları temsil ediyor. Turuncu renk orta seviyedeki debiyi gösterirken, yeşil ve açık mavi renkler daha yüksek su kapasitesine sahip musluklar için kullanılıyor.

Bu sistem sayesinde itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında hangi noktadan daha güçlü su akışı elde edebileceğini önceden biliyor. Böylece yangınla mücadelede zaman kaybının önüne geçiliyor.

BAZI ŞEHİRLER KENDİ SİSTEMLERİNİ KULLANIYOR

Her ne kadar yaygın bir standart bulunsa da bazı belediyeler kendi renk sistemlerini uygulayabiliyor. Bu nedenle farklı şehirlerde aynı renkteki yangın muslukları farklı anlamlar taşıyabiliyor. Ancak temel amaç değişmiyor: Su kapasitesini hızlı ve kolay şekilde göstermek.

Uzmanlara göre yangın musluklarındaki renkler sadece estetik bir tercih değil, acil durumlarda hayat kurtarabilecek önemli bir bilgi sistemi olarak görev yapıyor.