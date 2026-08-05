Fransa’nın Gironde bölgesini etkisi altına alan dev orman yangını, söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında beklenmedik bir tarihi gerçeği gün yüzüne çıkardı. Le Porge köyünde küllerin altından 2. Dünya Savaşı dönemine ait 100’e yakını havan mermisi olmak üzere toplam 400 adet mühimmat çıkarıldı.

TÜP PATLADI SANILDI GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yangın esnasında köyde meydana gelen şiddetli patlamaların ilk etapta ev tipi tüplerden kaynaklandığı tahmin ediliyordu. Ancak soğutma ekiplerinin sahaya girmesiyle patlamaların toprağın altına gizlenmiş mühimmatlardan kaynaklandığı anlaşıldı.

TOPRAĞIN ALTINDA GİZLİ DEPO BULUNDU

Yetkililer, Fransız ya da Alman ordusuna ait olduğu değerlendirilen bu mühimmatların bölgedeki resmi kayıtlarda yer almayan gizli bir depodan kaldığını değerlendiriyor. Uzman ekipler, bulunan mermilerin emniyetli bir şekilde imha edilmesi için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

42 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Tarihinin en yıkıcı yangın sezonlarından birini geçiren Fransa’da, sadece Gironde vilayetinde 10 gün süren alevler 42 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Ülke genelinde ise yıl başından bu yana yanan toplam alan 117 bin hektarı aşmış durumda.